اللواء محمد الصمادي: لهذا السبب يطالب نتنياهو واشنطن بالمزيد من الأسلحة (فيديو)

قال المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء محمد الصمادي، إن شحنات الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لم تتوقف، مشيرا إلى أن الحديث عن توقف إرسال بعض الشحنات كان تصريحات للاستهلاك الإعلامي، على حد قوله.

وأضاف الصمادي، في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “نتحدث عن ما يزيد على 80 ألف طن من القنابل والصواريخ ألقيت على قطاع غزة خلال الـ293 يوما الماضية”.

وتابع “هناك ما يزيد على 40 مليون طن من الركام موجودة على أرض قطاع غزة بسبب هذه التفجيرات وهذه الأسلحة، ونستطيع القول إن حصة كل فلسطيني في القطاع من هذه المتفجرات تبلغ 35 طنا”.

ما تفسير مطالبة نتنياهو بالمزيد من الأسلحة الفتـ ـاكة لحسم المعركة؟#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/fayTH6LniF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2024

وأشار الخبير العسكري إلى أن استبسال المقاوم الفلسطيني، واستمراره في المقاومة، فضلا عن صمود أبناء قطاع غزة في مواجهة العدوان طوال الأشهر الماضية، هو ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مطالبة واشنطن بإرسال المزيد من “الأسلحة الفتاكة”، لأنه يعلم أن بقاءه في منصبه مرهون باستمرار هذه الحرب.

وأكد الصمادي، في الوقت ذاته، أن نتنياهو سيخرج خاسرا من هذا الرهان، وستبقى المقاومة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع سكان القطاع يدا واحدة ضد مخططات الاحتلال وعدوانه.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.