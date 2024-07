اليونسكو تدرج دير سانت هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

أدرج دير القديس هيلاريون في قطاع غزة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر، بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم الجمعة.

وقالت وزارتان فلسطينيتان اليوم الجمعة إن الموقع الأثري (دير القديس هيلاريون/ تل أم عامر) في قطاع غزة الذي يعود تاريخه إلى 17 قرنا سُجّل بشكل طارئ على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر.

#WorldHeritage Committee has decided to inscribe the site ‘The Monastery of Saint Hilarion/Tell Umm Amer’ in Palestine simultaneously on the World Heritage List and on the List of World Heritage in Danger.

This decision recognizes both the site's value and the need to protect… pic.twitter.com/aOuoAyc8cD

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) July 26, 2024