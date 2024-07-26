بايدن يستقبل نتنياهو ويدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، محادثات في البيت الأبيض، تركزت على وقف إطلاق النار المنتظر في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة المحاصر.

وتعتبر هذه المحادثات الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ زيارة بايدن إلى إسرائيل بعد أيام من عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهر دعمه الكامل لإسرائيل آنذاك.

وتأتي زيارة نتنياهو في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية تحولات كبيرة، فقد أعلن بايدن يوم الأحد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤيدًا ترشيح هاريس بدلاً منه لخوض انتخابات 2024.

وقال بايدن أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي: “لدينا الكثير لنتحدث عنه”. من جانبه، شكر نتنياهو بايدن على دعمه المستمر لإسرائيل على مدار نصف قرن.

وقال نتانياهو “إنني اتطلع إلى إجراء محادثات معك اليوم والعمل معك في الأشهر المقبلة”.

تصريحات البيت الأبيض

ووفقا لتصريحات جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، فقد تطرق الزعيمان إلى مواضيع عملية رفح والخط الأزرق في شمال إسرائيل، وضرورة عدم تصعيد النزاع بين إسرائيل ولبنان.

وأكد بايدن على التزامه الكامل بأمن إسرائيل وضرورة التصدي لإيران “التي تمول وتشجع بعض الاحتجاجات في الولايات المتحدة”.

وأشار بايدن إلى أهمية عقد صفقة ووقف إطلاق النار في غزة كطريق رئيسي لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأكد البيت الأبيض على وجود بعض الفجوات التي ينبغي سدها لتحقيق اتفاق، مشيراً إلى أن “إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة ويجب على الجانبين تقديم المزيد للوصول إلى الصفقة”.

وأعلن البيت الأبيض عن زيادة في مستوى المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً أن “هناك الكثير من الوفيات بين المدنيين ويجب العمل على منع سقوط المزيد من الضحايا”.

وأكد أن إعلان بايدن عدم الترشح لولاية ثانية لن يؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد البيت الأبيض على أن بايدن يؤمن بأن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة ووضع حد للحرب في غزة واستعادة الأسرى، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعمل على خطة اليوم التالي للحرب في غزة.