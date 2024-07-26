بريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة اعتقال نتنياهو

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، بقيادة كير ستارمر، الجمعة، أنها لن تستمر في اعتراض الحكومة السابقة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف غالانت.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن القرار “لا يمثل اعتراضًا ولا موافقة” على قضية المحكمة ضد نتنياهو، موضحًا أن هذه القضية “تخص عمل المحكمة فقط”.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تؤمن بقوة بسيادة القانون وفصل السلطات، مؤكدًا أن المحكمة يجب أن تتخذ قرارات مستقلة.

وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر ستارمر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي “احترامًا شديدًا للقانون الدولي”.

تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.

وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.

ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث إن هناك أيضًا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل و”حماس”.