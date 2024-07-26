تطورات مفاجئة قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس

تعرضت خطوط القطارات في فرنسا لهجوم، اليوم الجمعة، قبل ساعات من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مما أثار مخاوف من تأثير الفوضى في حفل الافتتاح المنتظر.

استهدف “المخربون” شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة من الأعمال المنسقة، مما أدى إلى تعطيل خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحامًا في البلاد.

وأكدت شركة تشغيل السكك الحديدية المملوكة للدولة أن صناديق الإشارات على الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال، وبوردو في الغرب، وستراسبورج في الشرق قد تعرضت لهجمات، بينما تم إحباط هجوم آخر على الخط الرابط بين باريس ومارسيليا.

توقعات الطقس خلال حفل الافتتاح

من المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في الساعة 17:30 بتوقيت “غرينتش”، بمشاركة أكثر من 7 آلاف رياضي و3 آلاف فنان استعراضي.

ورغم أن الأمن يعدّ الهاجس الأساس خلال الافتتاح، إذ ستبحر الوفود المشاركة على طول نهر السين أمام 300 ألف متفرج، فإن المسؤولين يشعرون بالقلق أيضًا بشأن الظروف الجوية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار في باريس، مساء اليوم.

فضيحة التجسس في الفريق الكندي

تمت إقالة بيف بريستمان، مدربة فريق كرة القدم للسيدات الكندي، الخميس، بعد اتهام الفريق بالتجسس على منافسه النيوزيلندي باستخدام طائرة مسيّرة خلال تدريبات نيوزيلندا.

وأعلنت بريستمان مسؤوليتها عن الفضيحة، وغادرت منصبها بعد ساعات من فوز كندا 2-1 على نيوزيلندا.

انسحاب نجوم التنس لمرض

أصبحت المصنفة الثالثة عالميًا، إيلينا ريباكينا، أحدث المنسحبين من منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024 بسبب التهاب شعبي حاد.

كما اضطر المصنف الأول عالميًا، الإيطالي يانيك سينر، إلى الانسحاب من منافسات الفردي والزوجي بسبب المرض.

بالإضافة إلى انسحاب الدنماركي هولجر رونه بسبب إصابة في المعصم، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا، وصيفة بطلة الفردي في طوكيو، والبولندي هوبرت هوركاتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في بطولة ويمبلدون.