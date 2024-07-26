جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين (فيديو)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة اقتحامات في مدن عدة وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في ظل الحرب المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أسفرت عن 39175 شهيدا فلسطينيا، و90403 مصابين، منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقا، واعتقلت 10 مواطنين على الأقل معظمهم من ذوي وأهالي من تزعم أنهم “مطاردون” ومطلوبون لديها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالعربات والآليات العسكرية نفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت منازل وبنايات سكنية وفتشتها واعتدت على قاطنيها.

واحتجزت قوات الاحتلال بعض الأهالي وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم، وتركزت حملة المداهمات على منازل زعمت أن أحد سكانها “مطلوب” لديها، وتم اعتقال 5 مواطنين.

#شاهد | استهداف آليات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد في نابلس. pic.twitter.com/hYdCoDprBk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2024

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال، هم أشقاء وشقيقات المطارد معاوية رياشي للضغط عليه لتسليم نفسه.

وتشهد محافظة قلقيلية سلسلة من عمليات الجيش الإسرائيلي، بعد أن أصيب 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار أمس الخميس، حيث يفرض الجيش حصارا على المدينة وعدد من البلدات المجاورة، وسط اندلاع مواجهات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن إصابة خطرة وأخرى طفيفة برصاص الاحتلال، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية من بلدة عزون.

شاهد ..لحظة اطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب الشبان خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد في نابلس pic.twitter.com/rWNbEp9I97 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2024

اقتحام جنين وسط المواجهات

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وأطراف مخيمها، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت 3 مواطنين على الأقل وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية شرعت في عمليات دهم وتفتيش واعتقال؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة، أطلق خلالها الجنود الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

وأشارت المصادر إلى أن أطراف المدينة شهدت حشودا عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية حلّقت في سماء المدينة والمخيم، بينما انتشر عدد من القناصة على أسطح عدة بنايات.

🔻 إشتباكات ضارية ومتواصلة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين pic.twitter.com/v3DLijFCtM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2024

وتخلل عمليات الاقتحام الإسرائيلية الاعتداء على مواطنين واحتجازهم وتحطيم محتويات منازل وواجهات متاجر، وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سبعة مواطنين من شرق المدينة، بعدما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية المدينة فجر اليوم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط مخيم عسكر الجديد.

شاهد .. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين . pic.twitter.com/tIHlRlYh6W — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 26, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين منهم 6 من عائلة حبرون في مخيم عسكر الجديد بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بيت لحم احتجزت قوات الاحتلال، مواطنين بعد أن اقتحمت مناطق متفرقة من المدينة، كما اقتحمت قرية حوسان غربا وفتشت مركبات المواطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

كما اقتحمت قرية مراح معلا جنوبا، وقرية الجبعة جنوبا، ووزعت منشورات تهدّد المواطنين وتحذّرهم من الاقتراب من جدار الضم العنصري الملاصق للقرية والجاثم على أراضيهم.