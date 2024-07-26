حزب الله يبث مشاهد لاستهداف مواقع إسرائيلية بمسيّرات “انقضاضية” (فيديو)

أعلن حزب الله، الخميس، استهداف نقاط تموضع لضباط وجنود إسرائيليين بطائرات مسيرة في شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان إن قواته شنت “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288”.

وأضاف أن الهجوم “استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة”.

وأوضح أن هجومه جاء “دعما للشعب الفلسطيني في غزة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين (جنوب لبنان)”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد شخص وجرح اثنين بغارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين.

وفي بيانات لاحقة، ذكر الحزب أن قواته استهدفت ظهر الخميس “انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وقال إن مقاتليه في “وحدات الدفاع الجوي أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

كما نشر مشاهد من عملية استهداف منظومة مضادة للمحلّقات في موقع العبّاد التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بواسطة “محلّقة انقضاضيّة”.

ونشر مشاهد أخرى لاستهداف مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال في مستوطنة المطلة شمال إسرائيلي.