قبل ساعات من انطلاق الأولمبياد.. شبكة القطارات الفرنسية تتعرض لأعمال “تخريب” (فيديو)

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) تعرض شبكة القطارات الفائقة السرعة في البلاد، لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت الشركة إنها “ضحية عدد من الأعمال المتزامنة من التدمير المتعمد الذي أثر في خطوط السكك الحديدية العالية السرعة، الأطلسية والشمالية والشرقية”.

وبدوره أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحفي، أن “الهجوم الضخم” على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يؤثر في تنقلات 800 ألف راكب.

كما تم إغلاق الطريق المؤدية إلى ملعب فرنسا، وهو أحد مواقع إقامة الألعاب الأولمبية. وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت المدعية العام لور بيكيو، في باريس، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فتحت اليوم، تحقيقاً في “جميع الأضرار المتعمدة التي لحقت بمواقع شركة السكك الحديد”.

وأضافت في بيان، أن التحقيق يتناول تخريب الممتلكات الذي يحتمل إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية للأمة، والإضرار بنظام معالجة البيانات الآلي.

وفي السياق، بثت شركة السكك الحديدية الفرنسية، مشاهد لإصلاح “العطب المتعمد” في محطة كورتالين الفرعية (28) جنوبي غرب العاصمة الفرنسية باريس.

Nos équipes sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts causés par les incendies volontaires dans les postes de signalisation des lignes LGV impactées.

Ici dans le poste de Courtalain (28), les câbles de chaque armoire électrique sont remplacés et testés un par un. pic.twitter.com/UhjrfN3bpr — SNCF Réseau (@SNCFReseau) July 26, 2024

من ناحية أخرى، أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرغريت، أن خدمات السكك الحديدية في البلاد أصيبت بحالة من الاضطراب بعد سلسلة من الأعمال التخريبية المنسقة.

كما قالت شركة يوروستار، إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، وهو ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، بدءًا من اليوم الجمعة حتى 11 أغسطس/آب المقبل، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد 100 عام من تنظيمها في 1924، وذلك بحفل افتتاح غير مسبوق وسط تعزيزات أمنية استثنائية، وبأنظار مسلّطة على العديد من النجوم لترسيخ مكانتهم الأولمبية والعالمية.