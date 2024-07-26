مصطفى البرغوثي: نتنياهو في موقف ضعف لهذه الأسباب (شاهد)

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، على وقف الحرب خلال 5 دقائق لو أرادت ذلك.

وأضاف البرغوثي، في مقابلة مع “المسائية” عبر الجزيرة مباشر “على ما يبدو فإن هذه الإرادة غير موجودة، لأن نتنياهو لا يستطيع أن يواصل هذا العدوان دون الأسلحة الأمريكية ودون الغطاء الأمريكي”.

وتابع “نتنياهو رغم كل محاولاته لتلميع صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي عبر خطابه في الكونغرس، إلا أنه في موقف ضعف وليس قوة، فهو أولا فشل في تحقيق أهدافه في غزة، فشل في اقتلاع المقاومة، فشل في فرض سيطرته العسكرية، فشل في إحداث التطهير العرقي، وفشل في استرداد الأسرى باستثناء حادثة واحدة”.

"في حالة ضعف".. د. مصطفى البرغوثي: نتنياهو ضعيف رغم ما رأيناه في الكونغرس pic.twitter.com/cc2fOSedBu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2024

وأوضح البرغوثي أن نتنياهو في حالة ضعف، لأنه يعرف أن عائلات الأسرى تتمرد عليه، مشيرا إلى أنه يبحث عن مخرج ويخشى من وقف الحرب، لأنه يعرف أن نهاية الحرب هي نهاية حياته السياسية.

ووصف البرغوثي الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الكونغرس مؤخرا بأنه كان عبارة عن “حفلة أكاذيب”، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ربما تصنف في التاريخ على أنها “جلسة عار للكونغرس”.

د. البرغوثي تعليقا على خطاب نتنياهو: حفلة أكاذيب وجلسة عار في الكونغرس pic.twitter.com/Y1u7iW2wad — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2024

وشهد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس الأمريكي، أول أمس الأربعاء، حفاوة كبيرة من النواب الذين حضروا الكلمة.

وأحصت الجزيرة مباشر تصفيق نواب الكونغرس 80 مرة إعجابًا بكلمة نتنياهو، بإجمالي 22 دقيقة بينها 3 دقائق ونصف من التصفيق الحار المستمر عند دخول نتنياهو مقر قاعة الكونغرس.