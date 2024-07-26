واشنطن تعلق على وصف نتنياهو لمتظاهرين أمريكيين بأنهم “أغبياء مفيدون لإيران”

رفضت إدارة الرئيس جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمريكيين المنددين بالهجمات الإسرائيلية على غزة بأنهم “أغبياء مفيدون لإيران”، واعتبرت ذلك “فكرة مؤسفة وخاطئة”.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنهم لا يجدون من الصائب وصف نتنياهو للأمريكيين الذين يحتجون على الهجمات الإسرائيلية في غزة بأنهم أغبياء مفيدون لإيران.

وأشار كيربي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إلى أن هناك محاولات إيرانية للتدخل في السياسة الأمريكية، وأنهم يتصرفون بحساسية بشأن هذه القضية.

وتابع: “ساهمت إيران بالطبع في تمويل بعض المتظاهرين، ومع ذلك، فإن تلوين الجميع بهذه الفرشاة فكرة مؤسفة وخاطئة. معظم المظاهرات هنا كانت سلمية”.

وذكر كيربي أن التظاهرات المستمرة منذ مدة طويلة في الولايات المتحدة، التي تنتقد سياسات إدارة نتنياهو هي انعكاس لمخاوف الناس الحقيقية، مضيفا أن “الديمقراطية هي هكذا بالضبط”.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “ندرك أن الغالبية العظمى من المتظاهرين في الولايات المتحدة لا يتلقون أوامرهم من إيران”.

وأضاف ميلر أنهم يؤيدون بقوة الحق في التظاهر للمحتجين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تظاهروا في شوارع واشنطن منذ يوم الأربعاء احتجاجًا على زيارة نتنياهو لواشنطن هم أمريكيون وطنيون يعبرون عن آرائهم، ونحن نؤيد حقهم في ذلك.

وردًّا على استخدام نتنياهو عبارة أغبياء وحمقى في وصفه للمتظاهرين الأمريكيين، قال ميلر: “كما هو الحال دائما، سأعتمد قاعدة عدم الرد على أشياء معينة يقولها رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الولايات المتحدة بعبارات قاسية، قال فيها إن “إيران تمول المتظاهرين.. لقد تحولتم رسميا إلى أغبياء مفيدين لإيران”.