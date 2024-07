الألعاب الأوليمبية.. مصر تهزم المجر في كرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم السبت، فوزا ثمينا على نظيره المجري بنتيجة (35-32)، في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدما بنتيجة (19-15)، بفضل تألق لاعب الدائرة أحمد عادل، والحارس محمد علي، بالإضافة للجناح محمد سند والظهير يحيى خالد.

وفي الشوط الثاني، أدى التراخي في أداء المنتخب المصري إلى عودة المجر بقوة في نتيجة اللقاء، ليدرك التعادل في الدقيقة 43، بنتيجة (23-23).

لكنّ لاعبي المنتخب المصري انتفضوا في الدقائق الأخيرة لينجحوا في استعادة زمام الأمور مجددا ليتقدم الفريق حتى أنهى المباراة لصالحه بفارق 3 أهداف.

