المقاومة الفلسطينية تستهدف حاجزي بيت فوريك والجلمة في نابلس وجنين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عمليتي إطلاق نار اليوم السبت باتجاه حاجزين للقوات الإسرائيلية في جنين وبيت فوريك شرق نابلس، بالضفة الغربية.

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فريك شرقي نابلس عقب استهدافه من قبل رجال المقاومة الفلسطينية، بعد استهداف حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بوابل كثيف من الرصاص.

“وابل من الرصاص”

وأطلق مقاومون فلسطينيون في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وابلا من الرصاص صوب حاجزي بيت فوريك شرق نابلس والجلمة العسكري شمال مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس– كتيبة نابلس، إنها استهدفت -بالاشتراك مع “كتائب شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير”- جيش الاحتلال على حاجز بيت فوريك، بوابل من الرصاص.

⭕️عاجل | قوات الاحتلال تنتشر في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس بعد إطلاق النار على الحاجز. pic.twitter.com/wfGa2fH3JP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2024

وأفادت سرايا القدس- كتيبة نابلس، أنها نفذت عملية إطلاق نار برفقة كتائب شهداء الأقصى -شباب الثأر والتحرير، استهدفت بها جيش الاحتلال على حاجز بيت فوريك، وحققت خلالها إصابات مباشرة.

وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث أغلقت طريق بيت فوريك، وطريق بلدة في شرقي نابلس بعد عملية إطلاق النار.

🔻 عاجل| ســرايا القدس – كتيبة نابلس: نفذنا عملية إطلاق نار برفقة كتــائب شــهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير، استهدفنا بها جيش الا على حاجز بيت فوريك، وحققنا خلالها إصابات مباشرة. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2024

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، شرق نابلس بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز بيت فوريك، وتبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية -في وقت سابق- عن تقرير رسمي بأنّ حوادث إطلاق النار في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 330% فيما بين يناير/كانون الثاني عام 2022 ويونيو/حزيران عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2019 و2021.