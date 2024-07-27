بينهما نجل “إل تشابو”.. القبض على زعماء أخطر عصابة مخدرات في العالم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توقيف اثنين من قادة كارتل سينالوا المكسيكي القوي بعملية أمنية كبيرة في تكساس، جنوب الولايات المتحدة، في عملية وصفت بأنها ضربة قوية “لإحدى أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم”.

وتمكنت السلطات من القبض على زعيمي الكارتل (التحالف) عندما هبطت طائرتهما الخاصة في تكساس، على جانب الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ووفقًا لتقرير قناة “فوكس نيوز”، نجح خواكين غوزمان لوبيز، نجل تاجر المخدرات المشهور “إل تشابو”، في إقناع إسماعيل زامبادا غارسيا، المعروف أيضًا باسم “إل مايو”، بالصعود على متن طائرة متجهة نحو جنوب المكسيك، لكن الطائرة كانت متجهة شمالًا وهبطت في إل باسو بالولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين أن نجل “إل تشابو” استدرج “إل مايو” إلى الطائرة “بذرائع كاذبة”.

وأفاد مراسل قناة “فوكس نيوز” عبر شبكة “إكس” أن غوزمان استسلم وتم اعتقال “إل مايو”.

وفي بيان لوزير العدل ميريك غارلاند، أكد أن “إسماعيل زامبادا غارسيا ولقبه إل مايو، المؤسس المشارك للكارتل، وخواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء المؤسس المشارك الآخر، تم القبض عليهما في إل باسو بولاية تكساس”.

وأضاف أن المتهمين يواجهان تهمًا تتعلق بتصنيع مادة الفنتانيل وتهريبها، وهي مادة أفيونية صناعية قوية.

وأوضح غارلاند أن “الفنتانيل هو التهديد الأكثر فتكًا الذي واجهته بلادنا، ولن نرتاح حتى نحاسب قادة الكارتل وأعضاءه والمنتسبين عن تسميم مجتمعنا”.

من جهتها، قالت آن ميلغرام، رئيسة إدارة مكافحة المخدرات الفدرالية، إن اعتقال “إل مايو” يمثل “ضربة في الصميم” للكارتل المسؤول عن تصنيع غالبية المخدرات وتهريبها التي تقتل الأمريكيين من الساحل إلى الساحل.

وأشارت إلى أن توقيف نجل “إل تشابو” يوجه “ضربة جديدة وقوية للغاية لكارتل سينالوا”.

يُذكر أن خواكين غوزمان لوبيز هو ابن بارون المخدرات المكسيكي “إل تشابو”، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته في عام 2019.

وتم ترحيل ابنه الآخر، أوفيديو غوزمان لوبيز، إلى الولايات المتحدة في عام 2023.

ومنذ توقيف “إل تشابو”، سيطر عدد من أبنائه المعروفين بلقب “تشابيتوس” على التنظيم، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.