“تخيلت رأس ابني في كيس”.. ناشطة أمريكية تعبّر عن حزنها من مشاهد تهشيم رؤوس أطفال غزة (فيديو)
عبّرت الناشطة الأمريكية جينسيا لوفوسو، في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، عن حزنها الشديد من رؤية أشلاء الأطفال في غزة وأجزاء من أجسامهم معبأة في أكياس نتيجة القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع.
وتحدثت جينسيا لوفوسو باكية عن اللحظات التي تصورت فيها أحد أبنائها في الوضع ذاته.
اقرأ أيضاlist of 4 items
مفاوض إسرائيلي: مطالب نتنياهو الجديدة ضربة قاضية لمباحثات الهدنة
مجزرة مدرسة خديجة في غزة.. 31 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف بطائرة إسرائيلية (فيديو)
صحفي يهودي: هذا هو السبب وراء استخدام إسرائيل كل هذا الكم من الأسلحة في غزة (فيديو)
وقالت “تخيلت للحظات رأس ابني في كيس، كنت حينها سأنظر إلى العالم بشكل مختلف لو شعرت بإبادتي، وأن أهرب للنجاة بحياتي”.
وأضافت “لقد تحولنا إلى عدم جراء ما يتم القيام به ضد أطفال غزة من أعمال غير مقبولة”.
@jen_luvsu4
وأظهرت جينسيا لوفوسو تعاطفها الواضح مع أهل غزة قائلة إنهم على الرغم مما يمرون به كل يوم من مآس، فهم مضطرون إلى التعامل مع سخافات العالم والنقاشات السخيفة حول وضعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق رأيها.
يُذكر أن الناشطة الأمريكية جينسيا لوفوسو معروفة برفضها للسرديتين الغربية والإسرائيلية لما يقع في غزة، ومنذ أحداث طوفان الأقصى وهي تواصل نشر فيديوهات تدعو إلى إعادة النظر فيما يصل من صور ومعطيات وفيديوهات عن الحرب في غزة، والتخلص من الرؤية الأحادية للصراع العربي الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.