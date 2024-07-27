“تخيلت رأس ابني في كيس”.. ناشطة أمريكية تعبّر عن حزنها من مشاهد تهشيم رؤوس أطفال غزة (فيديو)

عبّرت الناشطة الأمريكية جينسيا لوفوسو، في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، عن حزنها الشديد من رؤية أشلاء الأطفال في غزة وأجزاء من أجسامهم معبأة في أكياس نتيجة القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع.

وتحدثت جينسيا لوفوسو باكية عن اللحظات التي تصورت فيها أحد أبنائها في الوضع ذاته.

وقالت “تخيلت للحظات رأس ابني في كيس، كنت حينها سأنظر إلى العالم بشكل مختلف لو شعرت بإبادتي، وأن أهرب للنجاة بحياتي”.

وأضافت “لقد تحولنا إلى عدم جراء ما يتم القيام به ضد أطفال غزة من أعمال غير مقبولة”.

وأظهرت جينسيا لوفوسو تعاطفها الواضح مع أهل غزة قائلة إنهم على الرغم مما يمرون به كل يوم من مآس، فهم مضطرون إلى التعامل مع سخافات العالم والنقاشات السخيفة حول وضعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق رأيها.

يُذكر أن الناشطة الأمريكية جينسيا لوفوسو معروفة برفضها للسرديتين الغربية والإسرائيلية لما يقع في غزة، ومنذ أحداث طوفان الأقصى وهي تواصل نشر فيديوهات تدعو إلى إعادة النظر فيما يصل من صور ومعطيات وفيديوهات عن الحرب في غزة، والتخلص من الرؤية الأحادية للصراع العربي الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.