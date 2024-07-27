ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يستغل تعثر بيراميدز ويقتنص الصدارة

اقتنص النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه المصري (1 / صفر) أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من المسابقة.

ورفع “الأهلي” رصيده إلى (69 نقطة) في المركز الأول، بفارق الأهداف عن “بيراميدز” صاحب المركز الثاني، الذي تعادل في مباراة مؤجلة من الجولة ذاتها مع الزمالك (1 / 1).

وجاء هدف فوز الأهلي في (الدقيقة 63) عندما استغل الفلسطيني وسام أبو علي، عرضية متقنة من المغربي رضا سليم، ارتقى لها ليحولها بضربة رأس إلى داخل شباك الحارس محمود جاد.

جوووووووول 🎯 وسام أبو علي يمارس هوايته ويسجل الهدف الأول 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/E9oST50MxI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 26, 2024

وخاض الأهلي 27 مباراة وتبقت له 7 مباريات في المسابقة، فيما خاض بيراميدز، صاحب المركز الثاني 30 مباراة، وتبقت له 4 مباريات في الموسم الجاري.

وسيلعب الأهلي ، حامل لقب البطولة 42 مرة، في الجولات المقبلة مع كل من (سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، والمقاولون العرب، وسموحة، وزد، وإنبي، ومودرن سبورت).