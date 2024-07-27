تقرير: إسرائيل ترسل فريقا إلى روما للتفاوض بشأن غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترسل فريقا للتفاوض حول غزة، إلى روما، وسط تقارير تفيد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي سيعقد محادثات هناك يوم الأحد بشأن التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال للصحفيين خلال لقائه مع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، أمس الجمعة “سنرسل فريقا”.

“الوقت سيخبرنا”

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الصفقة قريبة من الاكتمال “آمل ذلك.. الوقت سيخبرنا.. نحن بالتأكيد حريصون على الحصول على واحدة.. نحن نعمل عليه.”

وأضاف: “لقد حدث بعض التحرك بسبب الضغط العسكري الذي مارسناه.. آمل أن يكون ذلك كافيا لإتمام الصفقة” على حد قوله.

من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن نتنياهو قال خلال لقائه ترامب أمس الجمعة، إنه سيرسل وفدا إسرائيليا الأحد المقبل إلى روما لإجراء مباحثات بشأن صفقة التبادل مع حماس.

“شروط نتنياهو لصفقة التبادل”

وادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الشروط اللازمة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة بدأت تنضج، بسبب الضغط القوي جدا على حركة حماس، على حد وصفه.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق منشور لموقع رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة إكس، يوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن، وسط تقلص الآمال داخل إسرائيل من أن تحقق أي تأثير في مجرى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي، وتوجيه الأنظار نحو الرئيس المقبل.

زيارة نتنياهو لواشنطن

وقال نتنياهو “نحن مصممون على إعادتهم جميعا، الشروط اللازمة لإعادتهم بدأت تنضج لسبب بسيط وهو أننا نمارس ضغوطا قوية جدا على حماس”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحه “نشهد تغييرًا معينًا، وأعتقد أن هذا التغيير سيستمر في النمو، أعتقد أنه إذا التزمنا به فيمكننا التوصل إلى اتفاق” على حد قوله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله في ذلك اللقاء “لست مستعدا بأي حال من الأحوال للتخلي عن النصر على حماس” على حد قوله.