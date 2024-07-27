جيش الاحتلال يطلب من السكان إخلاء جنوب خان يونس في غزة “مؤقتا”

قال بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه طلب من الفلسطينيين إخلاء الأحياء الجنوبية في منطقة خان يونس بقطاع غزة “مؤقتا” حتى يتمكن من “العمل بقوة” هناك، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة إنسانية في المواصي.

وقال الجيش، أمس الجمعة، إن قواته “خاضت معارك ضد مقاتلين فلسطينيين في مدينة خان يونس الواقعة في جنوب القطاع، ودمرت أنفاقا وبنى تحتية أخرى، في مسعى للقضاء على وحدات مسلحة صغيرة تواصل قصف القوات بقذائف الهاون”.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، إن ما لا يقل عن 14 فلسطينيا استشهدوا في هجمات إسرائيلية في خان يونس منذ فجر اليوم السبت، وإن جثثهم نُقلت إلى مجمع ناصر الطبي.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد ما يربو على 39 ألف فلسطيني.

وقال جيش الاحتلال، اليوم، إنه وجه دعواته للسكان للإخلاء عبر عدة وسائل من أجل تخفيف الخطر على المدنيين. ويتهم مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، إسرائيل باستخدام “القوة غير المتناسبة” في الحرب.

ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليوني فلسطيني، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي جنوب غربي القطاع بظروف معيشة مروعة.