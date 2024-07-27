شهداء الأقصى تستهدف موقعا إسرائيليا شرقي قطاع غزة برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري السابق لحركة فتح، اليوم السبت، أنها استهدفت موقع “ناحل عوز” برشقة صاروخية من نوع (107).

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مقطع فيديو تبيّن فيه إعداد رشقة صاروخية من قبل مقاومين في “كتائب شهداء الأقصى-فلسطين لواء الشهيد نضال العامودي”.

وكتبت تعليقا على الفيديو “ضمن معركة طوفان الأقصى، يتم إعداد رشقة صاروخية من قبل مقاتلينا في كتائب شهداء الأقصى-فلسطين لواء الشهيد نضال العامودي”.

عمليات ضد جيش الاحتلال

وأطلق مقاومون فلسطينيون في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وابلا من الرصاص صوب حاجزي بيت فوريك شرق نابلس والجلمة العسكري شمال مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس– كتيبة نابلس، إنها استهدفت-بالاشتراك مع “كتائب شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير- جيش الاحتلال على حاجز بيت فوريك، بوابل من الرصاص.

وأفادت سرايا القدس- كتيبة نابلس، بأنها نفذت عملية إطلاق نار برفقة كتائب شهداء الأقصى -شباب الثأر والتحرير، استهدفت بها جيش الاحتلال على حاجز بيت فوريك، وحققت خلالها إصابات مباشرة.