كامالا هاريس تشارك بمكالمة جماعية مع 160 ألف امرأة

انضمت أكثر من 160 ألف امرأة من ذوات البشرة البيضاء إلى مكالمة عبر تطبيق زووم مساء يوم الخميس لحشد التأييد لكاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة.

وكانت هذه الفئة من الناخبات أيّدن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة، عام 2016.

ونظمت مكالمة الفيديو الناشطة شانون واتس مؤسسة مجموعة “أمهات يطالبن بالتحرك” للتوعية من مخاطر السلاح في الولايات المتحدة والتي تضم 10 ملايين عضو.

وشارك في المكالمة ناشطات ومدونات والمغنية بينك وناخبات أخريات، وقالت كثيرات منهن إنهن نادمات على عدم بذل ما في وسعهن قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 للحيلولة دون وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد إعلان الرئيس جو بايدن يوم الأحد أنه سينسحب من السابق الرئاسي، يجري تنظيم سلسلة من مكالمات الفيديو على عجل لدعم ترشح كامالا هاريس لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، 2024.

وبعد ساعات من إعلان الانسحاب، انضم أكثر من 40 ألف امرأة إلى مكالمة عبر تطبيق زووم موجهة إلى النساء ذوات البشرة السمراء.

.@KamalaHarris has a lot to say about gun safety, and she backs up her words with action: The Biden-Harris Administration helped pass the first federal gun safety law in nearly 30 years. They declared gun violence a public health crisis. And they used the full weight of the White… pic.twitter.com/pgFXoLpSmy

— Moms Demand Action (@MomsDemand) July 26, 2024