مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعليقا على مجزرة دير البلح: الحل السياسي وحده سينهي هذا الجنون

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن “الحل السياسي وحده هو الذي سينهي هذا الجنون” الدائر في قطاع غزة، خاصة بعد الأحداث الدامية والمجازر التي سُجلت اليوم في خان يونس ودير البلح.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الوضع في غزة تجاوز الحدود المعقولة ولا سيما بعد الهجوم الأخير على مدرسة تُستخدم ملجأ للنازحين في خان يونس حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 30 شهيدا و100 جريح بينهم العديد من الأطفال.

واستغرب المسؤول الأوروبي كيف يُطلب من المدنيين الضعفاء في غزة الانتقال من أماكن إلى أخرى مرارا وتكرارا، دون أي نهاية في الأفق.

Yet another attack on a school used as a shelter for internal displaced people in Khan Younis. Reports say at least 30 killed, 100 injured including many children

At the same time an already very fragile population is asked to relocate again and again, with no end in sight. 1/2 https://t.co/SMOopmH4uR

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 27, 2024