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أهالي قتلى مجدل شمس يطردون وزراء حكومة الاحتلال من عزاء ذويهم (فيديو)

من تشييع جثامين ضحايا الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل (الأناضول)
28/7/2024

نشرت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد من تشييع جثامين الأشخاص الذين قتلوا في القصف الصاروخي على مجدل شمس، في هضبة الجولان المحتلة أمس السبت، بالتزامن مع غضب أحد ذوي القتلى وصراخه في الوزراء الإسرائيليين الذين حضروا لعزائهم.

وأظهر أحد المشاهد تعرض الوزراء الإسرائيليين لردود فعل غاضبة، أثناء حضورهم جنازة الأطفال الذين قتلوا في القصف الصاروخي.

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وصرخ بعض الحاضرين: “تخليتم عنا لمدة 9 أشهر والآن أنتم هنا”، في إشارة إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر، التي رافقها تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وكان من بين الوزراء الحاضرين وزير الاقتصاد نير بركات ووزير حماية البيئة إيديت سليمان ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

كما حضر الجنازة عدد من نواب المعارضة، بما في ذلك زعيم حزب “يش عتيد” يائير لابيد وزعيم حزب العمل يائير غولان.

وفي مقطع فيديو نشرته القناة 12 وحظي بتداول واسع على منصة إكس، قال أحد الحاضرين في الجنازة للوزراء: “ألا تخجلون من أنفسكم. ذهب صبي للعب كرة القدم ولم يعد إلى المنزل”.

وهتف قائلًا: “تعالوا ارقصوا على دماء أطفالنا”.

وصرخ في الحضور لمطالبتهم بالاحتشاد لطرد مسؤولي إسرائيل، كما نعت وزير المالية سموتريتش بألفاظ نابية ثم خاطبه قائلا: “ارحل من هنا يا قاتل. لا نريدك”.

وقتل 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، وأصيب نحو 20 آخرين بعضهم في حالة خطيرة جراء سقوط قذيفة صاروخية على بلدة مجدل شمس .

ورغم التأكيدات الإسرائيلية بأن الصاروخ تم إطلاقه من مناطق حزب الله، إلا أن الأخير نفى أي صلة له بالحادث.

ويترقب العالم بحذر ما يحصل على ساحة جبهة لبنان، وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب  إقليمية مدمرة.

المصدر : الجزيرة مباشر