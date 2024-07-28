أهالي قتلى مجدل شمس يطردون وزراء حكومة الاحتلال من عزاء ذويهم (فيديو)

نشرت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد من تشييع جثامين الأشخاص الذين قتلوا بالقصف الصاروخي على مجدل شمس، في هضبة الجولان المحتلة أمس السبت، بالتزامن مع غضب أحد ذوي القتلى وصراخه في الوزراء الإسرائيليين الذين حضروا لعزائهم.

وأظهر أحد المشاهد تعرض الوزراء الإسرائيليين لردود فعل غاضبة، أثناء حضورهم جنازة الأطفال الذين قتلوا في القصف الصاروخي.

קריאות גם לעבר השר סמוטריץ' במג'דל שמס: "תעוף מפה, עבריין. לא רוצים אותך בגולן"https://t.co/r5n57j1pP8 pic.twitter.com/SRpQL3CsZV — חדשות 13 (@newsisrael13) July 28, 2024

وصرخ بعض الحاضرين: “تخليتم عنا لمدة 9 أشهر والآن أنتم هنا”، في إشارة إلى الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة “حماس” منذ أكتوبر/تشرين الأول، التي رافقها تبادل القصف بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني.

وكان من بين الوزراء الحاضرين وزير الاقتصاد نير بركات ووزير حماية البيئة إيديت سليمان ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

كما حضر الجنازة عدد من نواب المعارضة، بما في ذلك زعيم حزب “يش عتيد” يائير لابيد وزعيم حزب العمل يائير غولان.

"בא לרקוד על הדם של הילדים שלנו": צעקות לעבר שרי הממשלה שהגיעו למג'דל שמסhttps://t.co/nUl7991rbZ צילום: לינוי בן דיין pic.twitter.com/VeQ3e4IBtN — החדשות – N12 (@N12News) July 28, 2024

وفي مقطع “فيديو” نشرته القناة 12 وحظي بتداول واسع على منصة “إكس”، قال أحد الحاضرين في الجنازة للوزراء: “ألا تخجلون من أنفسكم. ذهب صبي للعب كرة القدم ولم يعد إلى المنزل”.

وهتف قائلًا: “تعالوا ارقصوا على دماء أطفالنا”.

وصرخ في الحضور لمطالبتهم بالاحتشاد لطرد مسؤولي إسرائيل، كما نعت وزير المالية سموتريتش بألفاظ نابية، ثم خاطبه قائلًا: ” يا حقير ارحل من هنا يا قاتل يا عنصري. لا نريدك”.

وقتل 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، وأصيب نحو 20 آخرين بعضهم في حالة خطرة جراء سقوط قذيفة صاروخية على بلدة مجدل شمس.

ورغم التأكيدات الإسرائيلية بأن الصاروخ تم إطلاقه من مناطق “حزب الله”، إلا أن الأخير نفى أي صلة له بالحادث.

ويترقب العالم بحذر ما يحصل على ساحة جبهة لبنان، وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب إقليمية مدمرة.