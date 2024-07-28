الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم بلاطة (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بعدما اقتحمته للمرة الرابعة السبت، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين لؤي محمد مشّة (17 عامًا) وعلي بسام حشاش (24 عامًا) خلال الاقتحام.

واستمر الاقتحام لساعات عدة، وأسفر عن عشرات الإصابات. وأوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تعاملت مع 22 إصابة، من بينها 3 حالات خطرة. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت 31 إصابة إلى مستشفيات نابلس، 5 منها بحالة خطرة.

وكشفت روايات الشهود وبيانات الهلال الأحمر أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات مسيَّرة في هجماته، مما أسفر عن إصابة شابين في العشرينيات من العمر، حيث تطلّب أحدهما إجراء إنعاش للقلب والرئتين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدعومة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص ودوي انفجارات.

وأضافت الوكالة أن القوات انسحبت لمدة قصيرة قبل أن تعود للاقتحام مرة أخرى، حيث تمركزت في محيط المخيم وعند مداخله ونشرت قناصتها على البنايات المرتفعة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وبعد ساعات من الاقتحام، انسحبت قوات الاحتلال من المخيم حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى – نابلس في بيان لها أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المقتحمة للمخيم من محاور عدة، مستخدمين الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، مما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 592 شهيدًا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.