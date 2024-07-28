السودان.. قصف مدفعي في الفاشر يودي بحياة 22 شخصا ويصيب 17 آخرين

أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، مقتل 22 شخصا وإصابة 17 آخرين، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأفادت النقابة بأن “قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها للمرافق الطبية والمدنية في مدينة الفاشر، حيث استهدفت مستشفى نبض الحياة بواسطة طائرة مسيَّرة”.

وأضافت النقابة “عادت قوات الدعم السريع إلى استخدام القصف المدفعي، مستهدفة هذه المرة مستشفى الفاشر التعليمي الذي خرج عن الخدمة منذ بداية الحرب”.

وأوضحت أن “القصف المتعمد على مدينة الفاشر ومنطقة السوق الكبير ومنازل المدنيين، أسفر عن استشهاد 22 مدنيا وجرح 17 آخرين على الأقل”.

وأكدت النقابة أن “العمل جارٍ لتحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى”.

من جانبها، قالت لجان مقاومة الفاشر (مجموعة متطوعين) “حتى الآن تم تسجيل 97 حالة بين قتيل ومصاب جراء قذائف الدعم السريع وسط المواطنين في الفاشر”.

وأشارت اللجان في بيان إلى أن “القصف المدفعي طال السوق الكبير وسوق المواشي ومستشفيات ومنازل المواطنين”.

وتشهد مدينة الفاشر اشتباكات متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 مايو/أيار الماضي، وسط تحذيرات دولية من تدهور الوضع الإنساني في المدينة التي تُعَد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.

وتزايدت الدعوات الأممية والدولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت بسبب نقص الغذاء الناتج عن القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.