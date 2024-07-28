طفل مقطوع الرأس وأجساد ممزقة.. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الأحد، عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة “أبو مسلم” غربي خان يونس.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تداول فلسطينيون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تُظهر نقل جثامين الشهداء جراء الهجوم.

كما تُظهر المشاهد رجلًا يحمل طفلًا مقطوع الرأس، وأمًّا تصرخ وتبكي بحرقة قرب جثامين.

وداع الطفلة الرضيعة ماريا أبو زيادة (4 أشهر) التي استشهدت ظهر اليوم في قصف إسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/e5XOGkkJf4 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 28, 2024

وجرى كذلك تداول صور تُظهر أطفالًا آخرين أجسادهم ممزقة داخل أروقة المستشفى.

كما أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر وصول عدد من الشهداء بينهم طفلة رضيعة وإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمواصي خان يونس.

كما أعلن الدفاع المدني عن 3 شهداء آخرين جراء قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في منطقة السكة بخان يونس.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منطقتين غرب مدينة خان يونس ووسطها، بينهما منطقة المواصي التي يصنفها الجيش الإسرائيلي “منطقة آمنة”.

وارتقع عدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.