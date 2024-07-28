قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل وترقب للرد على حادث مجدل شمس (فيديو)

تصاعد التوتر بين “حزب الله” وإسرائيل على الحدود اللبنانية غداة سقوط قتلى وجرحى بعد سقوط صاروخ ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، نفى “حزب الله” مسؤوليته عنها.

ففي الوقت الذي أعلن فيه “حزب الله” عن استهداف جديد لمواقع عسكرية شمالي إسرائيل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على 4 بلدات في جنوبي لبنان، ضمن المواجهات المستمرة مع الحزب للشهر العاشر.

وأعلن الحزب في بيان، مساء الأحد، استهداف “تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه”.

كما سقط صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنة شتولا شمالي إسرائيل مما تسبب بأضرار في أحد المنازل.

وأعلنت وسائل إعلام محلية عن إصابة عامل أجنبي بجروح طفيفة، جراء تعرض منزل في شتولا بالجليل الأعلى لصاروخ أطلق من جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية على 4 بلدات لبنانية

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على بلدتي عيتا الشعب ويارون في قضاء بنت جبيل.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في وسط بلدة طيرحرفا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

​​​​​​​وأمس السبت، قُتل 12 شخصًا وأُصيب نحو 40 آخرين، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، وفق إعلان إسرائيلي.

وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” بالوقوف خلف هذه الحادثة، نفى الحزب أي مسؤولية عنها.

وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمني، غداة حادثة مجدل شمس.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء فوّض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع باتخاذ قرارات الرد الإسرائيلي في لبنان.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه تم تحديد هدف الهجوم في لبنان ردًا على حادثة مجدل شمس، مشيرة إلى أنه “هدف محدود ولكنه مهم”.

تشييع ضحايا القصف الذي استهدف بلدة #مجدل_شمس بالجولان السوري المحتل مخلفًا 12 قتيلًا وعشرات الجرحى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GMMn6zEjvy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2024

طيران الشرق الأوسط

وعلى وقع الترقب والتصعيد المتزايد، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، مساء الأحد، في بيان تأخير مواعيد بعض من رحلاتها “لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج”.

وكانت الشركة قد أعلنت مع بداية الحرب في غزة، إيواء عشرات من طائراتها في دول مجاورة.

وقصفت إسرائيل مطار بيروت خلال الحرب مع “حزب الله” عام 2006.