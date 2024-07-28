مستشفى شهداء الأقصى: نعاني من انتشار فيروس مدمر والوضع ينذر بالخطر (فيديو)

حذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران من انتشار فيروس جديد يتسبب في شلل الأطفال في المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وقال الدقران في لقاء مع الجزيرة مباشر من داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، إن الأمر يتعلق بفيروس مدمر، وإن وزارة الصحة الفلسطينية شرعت في التواصل والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) للبحث في أسباب ظهور هذه الفيروس وانتشاره وسط مدن المحافظة وأحيائها.

وأضاف أن التحاليل الأولية أفادت بأن هذا الفيروس ناجم عن مياه الصرف الصحي التي طفت فوق السطح جراء قصف جيش الاحتلال للبنيات التحية في المحافظة.

وشدد الدقران على أن الوضع الصحي في مستشفى شهداء الأقصى ينذر بالخطر جراء توافد المزيد من الأطفال المرضى طلبًا للعلاج.

وقال إن آلاف الغزيين يعيشون وضعًا صحيًا مأساويًا، مضيفًا أن الوضع ازداد خطورة في فصل الصيف مع انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وأضاف أنه تم رصد إصابات متعددة بأمراض التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية والنزلات المعوية والتهاب الجهاز التنفسي.

وقالت أم أحد الأطفال الذي يعاني من طفح جلدي إن ابنها قضى في المستشفى 4 أيام كاملة، دون نتيجة تذكر، وإن لديها مخاوف من أن يصاب بقية إخوته بالعدوى.

وأضافت أن مياه المجاري وانتشار الأوساخ أصبحت مصدر خوف العديد من الأسر في زمن الحرب.

وقالت سيدة أخرى ابني موجود في المستشفى منذ 5 أيام لتلقي العلاج، أخبرونا بأنه تعرض للإصابة بفطريات وأعطوه مرهمًا جلديًا، لكن حالته لم تتحسن بعد.