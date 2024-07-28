هنية يدعو إلى مظاهرات ومسيرات حول العالم السبت المقبل

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إلى تظاهرات ومسيرات في الدول العربية والإسلامية والعالم في 3 أغسطس/آب المقبل، معلنا ذلك التاريخ “يوماً وطنياً وعالمياً” لنصرة غزة والأسرى في سجون إسرائيل.

ووفق بيان نشرته حركة حماس عبر حسابها على منصة تلغرام، فقد دعا هنية لأن “يكون يوم الثالث من آب/ أغسطس القادم، يوماً وطنياً وعالمياً نصرة لغزة والأسرى”.

وشدد هنية على ضرورة “المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من أغسطس، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا وضد أسرانا في سجون الاعتقال النازية”.

وقال: “نتطلّع لأن يكون يوم الثالث من آب يوما محوريا ومشهودا وفاعلا في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.