غزة.. القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بصواريخ “رجوم” (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد قالت إنها قصف مقاتليها تشكيلات من القوات الإسرائيلية المتوغلة في محور “نتساريم” ومنطقة جحر الديك بقطاع غزة بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها القسام، مساء الاثنين، وصول عدد من سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى المواقع التي استهدفتها المقاومة، لإجلاء جرحى جيش الاحتلال.

وسبق أن أكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة أن الجيش يدفع أثمانا باهظة في القطاع، ويخوض قتالا شرسا مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية هناك.

والجمعة، توغل جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بينما تصدت الفصائل الفلسطينية للقوات المتوغلة.