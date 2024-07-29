مباحثات روما.. حماس: نتنياهو يتهرب من الوصول إلى اتفاق عبر وضع شروط جديدة

قالت حركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعود إلى استراتيجية “المماطلة والتهرب” من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، عبر وضع شروط جديدة.

وأضافت الحركة في بيان صدر الاثنين، تعقيبا على مباحثات روما، التي تمت الدعوة إليها سعيًا للتوصل إلى اتفاق أنه “من خلال ما نقله الوسطاء عن اجتماع روما، فإن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة”.

وأوضحت الحركة أن “المطالب الجديدة فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، التي كانت جزءًا من مشروع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، ولاحقًا قرارًا لمجلس الأمن الدولي”.

اجتماع رباعي في روما

وأمس الأحد، وصل رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث تبادل الأسرى مع حركة حماس، بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأعلن نتنياهو، في بيان تسليم برنياع الورقة الإسرائيلية إلى الوسطاء، أنه في الأيام المقبلة ستستمر المفاوضات حول القضايا الرئيسية.

ولم يكشف البيان الشروط الجديدة التي تضمنها الرد الإسرائيلي.

لكن القناة 12 الإسرائيلية قالت إن وثيقة التوضيحات الإسرائيلية الجديدة توضح المبادئ الثلاثة التي أضافها نتنياهو أخيرًا.

وأضافت القناة أن التوضيحات تتعلق بالمسائل التالية: آلية لفحص المقاتلين الذين ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ومسألة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا (حدود غزة ومصر)، وتلقي قائمة المختطفين الأحياء الذين سيُفرَج عنهم سلفًا.