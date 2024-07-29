محمد رضا عارف.. نائب أول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، محمد رضا عارف، نائبا أول له عقب تنصيبه رسميا في منصب الرئيس يوم الأحد 28 يوليو/تموز 2024.

وشغل عارف (73 عامًا) المنصب ذاته في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. ويعد أحد أبرز الشخصيات القيادية في الإصلاحيين، وهو عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وسبق أن تولى مهمات عدة.

والأحد، بدأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، مهامه رسميًّا بعد تنصيبه من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي في مراسم أقيمت بالعاصمة طهران، بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو/تموز الجاري، بحصوله على 53.7% من الأصوات، ليحصل على لقب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من هو محمد رضا عارف؟

مولده ونشأته

ولد عارف في محافظة يزد عام 1951، وأكمل تعليمه الجامعي في جامعة طهران ثم أخذ درجة الماجستير والدكتوراة في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

مناصب ومسؤوليات

تولى عارف مناصب مهمة في إيران طوال حياته السياسية، ووقف ضد نظام الشاه في السنوات التي سبقت الثورة عام 1979، واعتقل عدة مرات خلال تلك الفترة.

شغل عارف الذي بدأ حياته السياسية في فترة ما بعد الثورة، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الإيرانية في 1981.

ثم تدرج في عدة مناصب أكاديمية وإدارية، إذ كان عضوا في هيئة تدريس في جامعة أصفهان للتكنولوجيا حتى 1994، لينتخب عميدًا لجامعة طهران عام 1994، لكنه استقال في العام التالي.

بعد انتخاب خاتمي رئيسا لإيران، عُيِّن عارف وزيرا للبريد، ثم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1997، وكان أول رئيس لمنظمة الإدارة والتخطيط عام 2000.

وبعد إعادة انتخاب خاتمي لفترة ثانية عام 2001 عُين عارف نائبا أول للرئيس، وظل في منصبه حتى سبتمبر/أيلول 2005.

التجربة السياسية

كان عارف الذي شغل كذلك منصب رئيس مجلس صنع السياسات للإصلاحيين، مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2013، لكنه سحب ترشيحه لاحقا لصالح حسن روحاني بناء على طلب خاتمي.

حصل عارف الذي تمكن من دخول البرلمان عن طهران بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية عام 2016، على أعلى عدد من الأصوات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ عام 2002 وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعتبر وحدة استشارية للمرشد الأعلى علي خامنئي، وهو مؤسسة دستورية تعمل على حل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وهو أيضا عضو في جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية، وقد ترأس كتلة “الأمل” الإصلاحية في مجلس الشورى الإيراني.

التوجه الفكري

يُعدّ عارف شخصية مرموقة في المعسكر الإصلاحي، وهو يرى ضرورة التركيز على إصلاح الخلل في الداخل الإيراني أولًا.

وقد حُسب على التيار الإصلاحي منذ انسحابه من سباق انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الثامنة، معترضًا على محاولات تحجيم حضور الإصلاحيين فيها.