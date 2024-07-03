شاهد: ناقلة جند إسرائيلية محترقة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة ناقلة جند إسرائيلية وقد اشتعلت النيران فيها بعد تدميرها من قِبل المقاومة، وقالت حركة حماس إن جيش الاحتلال ترك ناقلة جنود إثر تدميرها من المقاومة في شوارع حي الشجاعية.

وبيَّن مقطع الفيديو ناقلة الجند وهي متوقفة أمام أحد المباني والنيران تشتعل فيها، بينما أخذت سحب من الدخان الأسود تخرج منها، في وقت لم يتمكن فيه جنود الاحتلال من سحبها.

معارك ضارية في الشجاعية

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، آثار المعارك الشرسة التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها دكت جنود الاحتلال المتوغلين في الحي بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون النظامي والثقيل “تحشدات العدو الصهيوني المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية”.

وأعلنت كتائب القسام، أمس الثلاثاء، قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استهدافها قوة مكونة من 14 جنديا تحصنوا داخل أحد المنازل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يُظهر عملية قنص لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية.

وأظهر المقطع لحظة قنص جندي إسرائيلي كان متحصنا داخل دبابة في حي الشجاعية قرب جرافة إسرائيلية تقوم بعملية تجريف في المنطقة.