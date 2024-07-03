شهداء في قصف على الشجاعية وطيران الاحتلال يستهدف المدنيين شرقي البريج (فيديو)

أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة صورًا لعدد من الشهداء الفلسطينيين جراء استهدافهم، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية، الذي يعد من أكبر أحياء غزة.

وتضمنت المشاهد صورًا لأشخاص إصاباتهم بليغة، وقد تم نقلهم على عربات تجرها حمير بعدما تعذر عمل سيارات الإسعاف وأفراد الحماية المدنية.

على صعيد آخر، حلق الطيران المروحي لجيش الاحتلال فوق شرق مخيم البريج، وأطلق النار باتجاه منازل المواطنين.

وتضمنت المقاطع المصورة مروحية إسرائيلية، وهي تقوم بإطلاق النار بشكل مكثف على الأحياء المدنية.

وبحسب مصادر محلية، فإن المروحية أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ، وتم سماع أصوات إطلاق النار الكثيف وصرخات بعض السكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت نحو 38 ألف شهيد.