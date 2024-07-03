عملية مشتركة.. كتائب أبو علي مصطفى تستهدف محور نتساريم بالهاون والصواريخ (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، أنها تواصل بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية الهجمات على محور نتساريم الغربي.

وقالت في تعليق على مقطع فيديو نشرته للعملية الهجومية “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تواصل دك محور نتساريم الغربي بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى”.

وأشارت إلى أن ذلك تم بالاشتراك مع فصائل المقاومة، حيث تم دك المحور بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى، وأكدت أن ذلك جاء “ردّا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

عمليات مشتركة

ونشرت كتائب أبو علي مصطفى عددا من المشاهد للعملية، وقالت إن الهجوم تم بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث تم ضرب “تحشدات العدو في محور نتساريم”.

كما بيَّن المشهد الثاني عملية هجومية بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتبت تعليقا في نهاية الفيديو يقول “سيبقى محور نتساريم في مرمى صواريخنا وقذائفنا”.

معارك ضارية في غزة

ويشهد قطاع غزة معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث كبدت المقاومة قوات الاحتلال خسائر كبيرة في محور نتساريم الذي يشهد اشتباكات عنيفة.

وكانت كتائب أبو علي مصطفى قد بثت في وقت سابق صورا لاستهداف مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في حي الشجاعية بقذائف هاون من عيار 60 مليمترا.