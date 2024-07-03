كتائب المجاهدين تقصف مقر قيادة فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مقر قيادة فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في “ريعيم” بالصواريخ.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب المجاهدين مقطعا مصورا يوثق العملية، وكتب تعليقا على الفيديو “مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين لمقر قيادة فرقة غزة التابعة للعدو الصهيوني في ريعيم بالصواريخ”.

مواصلة المقاومة

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة استهداف الجنود والمواقع العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع، رغم مرور 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي تهدف إلى تدمير قدراتها العسكرية.

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال، وتستهدف الأفراد والآليات وتوقع بها الكثير من الخسائر، وخاصة عقب الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وتقوم فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية بتوثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.