مستوطنون يرشقون شرطة الاحتلال بالحجارة أثناء إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة (فيديو)

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، برشق الحجارة على أفراد من جيش وشرطة الاحتلال، أثناء إخلاء بؤرة استيطانية وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن المستوطنين أشعلوا النار في الإطارات والسيارات، ورشقوا الحجارة باتجاه أفراد الشرطة التي استخدمت وسائل تفريق المتظاهرين ضد المحتجين.

وكان العشرات من أفراد الجيش والشرطة قد وصلوا إلى المنطقة لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عوز صهيون” المقامة على أرض فلسطينية خاصة وسط الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي -لم تسمّه- قوله “هذه كانت جهود إخلاء غير عادية قادتها الإدارة المدنية (التابعة لوزارة الدفاع) بعد عدم تنفيذ أوامر الإخلاء في الموقع لأكثر من عامين”، على حد قوله.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد صعّدوا في الأشهر الماضية من هجماتهم الإرهابية على فلسطينيين بالضفة الغربية، وسط انتقادات دولية ودعوات إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ولجأ عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المستوطنين في محاولة لوقف العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت هآرتس “بعد الانتهاء من إخلاء بؤرة عوز صهيون الاستيطانية، بدأ إسرائيليون ملثمون بإلقاء الحجارة على سيارات القوات الإسرائيلية التي غادرت المنطقة”.

ونتيجة لرشق الحجارة، تضرر الزجاج الأمامي لسيارة ضابط في الإدارة المدنية، حسب ما ذكرت الصحيفة.

After evacuation of the Oz Tsion illegal outpost, which was met with violence, the settlers are now hurling stones at passing Palestinian vehicles at the Givat Asaf and Oz Tsion junction. 📸: Resident of Deir Debwan. pic.twitter.com/WzwW6PbMPl

— Yesh Din English (@Yesh_Din) July 3, 2024