إسرائيل تنشر فيديو لاعتراض مسيَّرة كانت في طريقها إلى منصة “كاريش” للغاز (شاهد)

نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، صورا تُظهر اعتراض سفينة حربية تابعة له من طراز “ساعار 6” بالتعاون مع سلاح الجو، طائرة مسيَّرة كانت تحلق في طريقها من لبنان وذلك في منطقة المياه الاقتصادية لدولة الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الطائرة المسيَّرة التي أُطلقت من لبنان كانت في طريقها إلى منصة “كاريش” للغاز في البحر المتوسط.

ويبعد حقل كاريش (Karish) للنفط والغاز الطبيعي، المتنازَع عليه بين لبنان وإسرائيل، نحو 100 كيلومتر عن السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، وحوالي 75 كيلومترا عن ساحل حيفا.

وعلى خلفية مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بينهم أطفال، السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف خلف هذا الهجوم وتوعد بالرد، نفى الحزب قطعيا أي مسؤولية عنه.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.