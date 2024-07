تقرير: ارتفاع التمييز والهجوم على المسلمين بنحو 70% في أمريكا على وقع حرب غزة

كشف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أن مظاهر التمييز والهجوم على المسلمين والفلسطينيين ارتفعت بنحو 70% في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري 2024، وسط تنامي معاداة المسلمين بسبب حرب إسرائيل على غزة.

ويرصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في حدة معاداة المسلمين عالميا وتحيزا ضد الفلسطينيين، وازديادا في معاداة السامية كذلك منذ شنّ إسرائيل الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي قتل فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في أزمة إنسانية.

وفي الأشهر الستة الأولى من 2024، قال “كير” إنه تلقى نحو 4951 شكوى بشأن وقائع معاداة للمسلمين والفلسطينيين، بزيادة بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأشار، اليوم الثلاثاء، إلى أن معظم الشكاوى كانت من تمييز في مجالات الهجرة واللجوء والتوظيف والتعليم، إلى جانب جرائم الكراهية.

وفي عام 2023، وثّق المجلس نحو 8 آلاف و61 شكوى من هذا القبيل في العام بأكمله، بما في ذلك نحو 3600 شكوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد اندلاع الحرب.

Every day that the Biden admin provides financial, diplomatic and military support for the Israeli government’s genocide in Gaza, War Criminal Netanyahu feels emboldened to carry out even more human rights abuse like blowing up a water reservoir and raping detainees with electric… https://t.co/LnuLtM0fGc

— CAIR National (@CAIRNational) July 29, 2024