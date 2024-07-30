رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية: استُقبلنا في باريس بالورود واستُقبل الإسرائيليون بالأحذية (فيديو)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب أن الاتحاد لم يتمكن من إخراج أي لاعب من قطاع غزة للمشاركة في الأولمبياد سوى لاعب واحد لرفع الأثقال، هو محمد حمادة، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب خسارته 20 كيلوغرامًا من وزنه بعد 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية.

وأبدى الرجوب، في حوار مع الجزيرة مباشر، ارتياحه لما جرى في أولمبياد باريس 2024 من استقبال البعثة الفلسطينية بالورود والهتافات، في وقت استُقبل فيه الإسرائيلون بـ”الأحذية والبصق”، على حد قوله.

وعن العقوبات التي سعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة لفرضها على إسرائيل، قال الرجوب “طالبنا الفيفا واللجنة الأولمبية بفرض عقوبات على إسرائيل وطالبنا بطردها، والفيفا أحال الملف إلى خبراء قانونيين ومن ثَم سيعيده إلى المجلس”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخرق قواعد الفيفا بشكل صارخ، حيث تنظم إسرائيل أنشطة رياضية على أراضي المستوطنات.

كما كشف الرجوب عن لقائه عددًا من المسؤولين الفرنسيين، حيث أوضح “تحدثنا مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه، وسمعنا كلامًا إيجابيًّا واستعدادًا لاتخاذ خطوات لتوفير أسباب القوة من أجل قضيتنا العادلة”، مؤكدًا أن لديه عددًا آخر من المقابلات.

وأكد الرجوب أنه لا يرى إمكانية لقيام دولة فلسطينية دون وحدة وطنية مرتكزة على قرارات الأمم المتحدة لحل الصراع.

وأشار إلى أن الخيار الاستراتيجي الأوحد لكل القوى السياسية يكمن في أن ترتكز العلاقة مع الاحتلال على الصدام المباشر، موضحًا “الصدام على الأرض، الصدام في المحافل الدولية، الصدام لتوطين كل أسباب القوة للشعب الفلسطيني ليبقى في أرضه، وهذا يجب أن يكون وفاقًا بيننا وبين إخواننا في حماس”.

وممثلًا للسلطة ولحركة فتح، تحدّث الرجوب عن رؤيته لليوم التالي من الحرب على غزة، التي تشمل إقامة حكومة وفاق وطني توحد المؤسسات والأراضي الفلسطينية، وتعمل مع المجتمع الدولي على إعادة إعمار قطاع غزة، وتكون مدعومة من العمق العربي.

وعن المصالحة الوطنية التي تمت في بيجين منذ أسبوع، قال الرجوب “أتمنى من الذين وقعوا على الاتفاق أن يتبنوه ويعملوا على تنفيذه، وأنا سأكون جنديًّا لصالح بناء شراكة بشكل متسلسل”.

وتعليقًا على خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، أوضح الرجوب “هذا الرجل أحدث صيحة من صيحات الفاشية، ونتنياهو في مرافعته أمام الكونغرس قدّم إدانته وإدانة مشروعه الإجرامي بحق الفلسطينيين وبحق الإقليم”.

ووجّه الرجوب رسالة إلى العالم العربي والإسلامي، حذر فيها من أن الاحتلال يستهدف استقرار وسلام جميع دول المنطقة “هذا عدونا جميعًا”.

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