إسرائيل تستهدف قياديا بارزا بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

شنت إسرائيل غارة جوية، مساء الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، بينما قالت وكالة رويترز إن الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا بارزا في الحزب.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الهدف في غارة بيروت هو فؤاد أبو محسن رئيس أركان حزب الله، وهو الرجل الثاني في الحزب.

وسُمع دوي انفجار قوي في ضاحية بيروت الجنوبية، كما شوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة، وفقا للوكالة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل صورا تُظهر دمارا كبيرا في إحدى مناطق الضاحية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الغارة في حارة حريك نُفذت بطائرة مسيَّرة، أطلقت 3 صواريخ”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “الكرة الآن في ملعب حزب الله، ولسنا معنيين بتصعيد أمني آخر لكننا مستعدون لأي تطورات”.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين لتجنب استهداف المدنيين وإعادتهم إلى بيوتهم”.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لهجوم إسرائيلي كبير متوقع، بعد ادعائه تورط حزب الله في هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة، وتسبب في مقتل 12 شخصا بينهم أطفال.

وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفاه حزب الله.