لدعم الفقراء وإسعاد الأطفال.. سوري يطلق مبادرة للحلاقة المجانية في مخيمات حلب (شاهد)

فرحة وسعادة وجبر للخواطر، كانت هذه هي أهداف المبادرة التي أطلقها الحلاق السوري محمد النجار، الذي يقدم الحلاقة مجانًا لسكان المخيمات ولا سيما الأطفال والفقراء من متضرري الحرب والزلزال في بلدة جنديرس بشمال غرب مدينة حلب السورية.

وعن تفاصيل المبادرة قال النجار في حديثه للجزيرة مباشر “هي مبادرة مجتمعية من خلال تقديم حلاقة مجانية لجميع الأطفال في منطقة جنديرس وريفها”.

كيف بدأت المبادرة؟

وأضاف “الفكرة بدأت عندما فتحنا يومًا مجانًا بالصالون لغير القادرين، وطوّرنا المبادرة لتشمل كل أيام الأسبوع لجميع الأطفال”.

وأشار الحلاق السوري، إلى أن الأطفال كانوا يقطعون مسافات طويلة عند قدومهم من المخيمات لصالون الحلاقة؛ مما دفعهم إلى التفكير في تطوير المبادرة من خلال تخصيص يوم لزيارة المخيمات للحلاقة مجانًا للأطفال والمعاقين والمسنّين وجميع الموجودين بالمخيم.

فريق يسعد الأطفال

ودشن المبادرة 4 شبان، وعندما ازداد نشاطها توسّع الفريق إلى 12 شابا، كما أوضح النجار “استدعينا شبابًا آخرين ودرّبناهم، وفي زيادة إن شاء الله”.

وأضفت المبادرة حالة من السعادة على سكان المخيمات، وفق حديث النجار “قبل ما نطلع على المخيمات ننسّق مع المندوبين ونجهّز العدّة صباحًا وننسق مع الشباب، ولما نوصل نلاقي الأطفال والأهالي منتظرين قدومنا، وبعد الحلاقة بيكونوا مبسوطين جدًّا خصوصا الأطفال”.

وختم حديثه قائلًا “مستمرون في مبادرتنا، وطموحنا أن يكون لدينا كارافان كبير متنقل نتحرّك به لكل المخيمات البعيدة، لأن أهلنا كلهم يعيشون في المخيمات بسبب الحرب أو الزلزال”.