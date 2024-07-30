وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى طرد تركيا من الناتو

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى طرد تركيا من عضويته بعد تهديدها بالتدخل ضد إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها “في ضوء تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، وجَّه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الدبلوماسيين إلى التواصل على الفور مع دول الناتو، لدعوتهم إلى إدانة تركيا ومطالبتهم بطردها من الحلف الإقليمي”.

وكان كاتس قد هاجم أردوغان، الأحد، محذرا إياه من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث كتب عبر منصة إكس “أردوغان يسير على خطى صدام حسين، ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب عليه فقط أن يتذكر ما حدث هناك، وكيف انتهى الأمر”.

تصريحات الرئيس التركي

وكان أردوغان قد قال أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه “ماذا كان وضع الصادرات والواردات من الصناعات الدفاعية؟ وإلى أين وصلنا؟ لا ينبغي أن تغرنا أي من هذه الأمور. يجب أن نكون أقوياء جدا حتى لا تستطيع إسرائيل أن تلعب مع فلسطين بمثل هذه الأمور”.

وأضاف “كما دخلنا إلى كاراباخ، وكما دخلنا إلى ليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه معهم. لا يوجد شيء يمنعنا من ذلك. فقط يجب أن نكون أقوياء لكي نستطيع اتخاذ هذه الخطوات، وإذا قلنا شيئا نفعله. فقد قطعنا العلاقات التجارية وكل العلاقات مع إسرائيل”.

وكان أردوغان يشير إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا خلال السنوات الأخيرة مع ليبيا وأذربيجان خلال حرب الأخيرة مع أرمينيا.

وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل الرسمية سواء في الجانب الإسرائيلي أو في الجانب التركي، كما تفاعل معها مواطنون أتراك.