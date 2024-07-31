أبرز المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ حرب 2006

نفذت إسرائيل، الثلاثاء، ضربة جوية في ضاحية بيروت الجنوبية، وأعلنت مقتل القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر.

وفيما يلي أبرز المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ حرب العام 2006.

حرب يوليو 2006

اندلعت الحرب بعد أن أعلن حزب الله أسر جنديين إسرائيليين على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1200 شخص في لبنان، معظمهم من المدنيين، ومقتل 160 شخصاً في إسرائيل، غالبيتهم من العسكريين.

إطلاق صواريخ وتوغلات

-17 يونيو/حزيران 2007: سقط صاروخان على كريات شمونة، على بعد 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية، ولم يتسبب في خسائر كبيرة. ونفى حزب الله مسؤوليته.

– 3 أغسطس/آب 2010: قُتل ثلاثة لبنانيين وعسكري إسرائيلي في اشتباكات عند بلدة العديسة الحدودية بعد أن حاول جنود إسرائيليون اقتلاع شجرة.

– 7 أغسطس/آب 2013: أصيب أربعة جنود إسرائيليين خلال توغل في لبنان بعد انفجار أعلن حزب الله مسؤوليته عنه.

الضربات الجوية الإسرائيلية

– 26 فبراير/شباط 2014: أعلن حزب الله أن طائرات إسرائيلية قصفت موقعاً له على الحدود اللبنانية السورية في سهل البقاع.

– 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014: قصفت المدفعية الإسرائيلية موقعين لحزب الله في جنوب لبنان، رداً على هجوم أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين في مزارع شبعا.

– 28 يناير/كانون الثاني 2015: قُتل جنديان إسرائيليان في كمين لحزب الله في مزارع شبعا، رداً على غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة من عناصر حزب الله وجنرال إيراني.

هجوم بالمسيرات وإطلاق صواريخ

– 25 أغسطس/آب 2019: ضربت مسيرتان محملتان متفجرات ضاحية بيروت الجنوبية، متسببة في أضرار مادية. واتهم حزب الله إسرائيل بتنفيذ الضربة، بعد يوم من مقتل عنصرين في الحزب بسوريا.

– 1 سبتمبر/أيلول 2019: تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق الصواريخ عند الحدود.

تصعيد جديد في 2021

– 4 أغسطس/آب 2021: سقط صاروخان أطلقا من لبنان على إسرائيل، التي ردت بشن ضربات في جنوب لبنان.

– 6 أغسطس/آب 2021: أطلق حزب الله أكثر من عشرة صواريخ باتجاه إسرائيل، وردت الأخيرة بطلقات مدفعية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله الضربات والغارات شبه يومية على جانبي الحدود.

– 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قُتل صحافي في وكالة رويترز وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح جراء قذيفة دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان.

– 2 يناير/كانون الثاني 2024: مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

مقتل 12 في الجولان والرد الإسرائيلي

– 27 يوليو/تموز 2024: قُتل 12 شخصا في سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل. ونفى حزب الله مسؤوليته.

– 30 يوليو/تموز 2024: أطلق حزب الله هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيلي. ورد الجيش الإسرائيلي بضربة في ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفا القيادي العسكري الكبير في الحزب فؤاد شكر.