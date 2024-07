اغتيال إسماعيل هنية.. أبرز ردود الفعل الدولية

أثار اغتيال، رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، ردود فعل منددة ووصفته دول بأنه “جريمة شنيعة وتصعيد خطير” وخرقاً للقانون الدولي و”جريمة تصعيدية” ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في طهران.

وفي إيران، توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإنزال “أشد العقاب” بإسرائيل المتهمة باغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) “بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب.. نعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام على اغتيال هنية.

من جانبه اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية متوعّداً بجعلها “تندم” على ذلك.

وكتب على منصة إكس “ستدافع إيران عن سلامة أراضيها وشرفها وعزتها وكرامتها، وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على فعلهم الجبان” واصفاً هنية بـ”القائد الشجاع”.

وأدانت قطر اغتيال هنية معتبرة أنه “جريمة شنيعة” و”تصعيد خطير” وقالت وزارة الخارجية في بيان “تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والإنساني”.

وأضافت الخارجية القطرية أن “عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام”.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “بأشد العبارات” اغتيال هنية معتبرة أن ذلك يشكل “خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة”.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء “الاغتيال الغادر” لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وكتب على منصة إكس “رحم الله أخي إسماعيل هنية، الذي استشهد إثر هذا الهجوم الشنيع”.

ووصفه بأنه “همجية صهيونية” وقال “إن هذا العمل المشين يهدف إلى تخريب القضية الفلسطينية ومقاومة غزة المجيدة وكفاح إخواننا الفلسطينيين العادل وترهيب الفلسطينيين”.

كما نددت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق بالهجوم ووصفته بأنه “اغتيال دنيء”.

وأدانت سلطنة عُمان، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، واعتبرته “تقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان عن “إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديد” لاغتيال هنية، قائلة إنه “يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً واضحا لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

The assassination of Ismail Haniyeh is deplorable and to be condemned in the strongest terms. This will do nothing but lead to further instability and conflict and it is a grave setback for the cause of peace. https://t.co/FukDVQ3iIh

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) July 31, 2024