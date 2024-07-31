الشاورما والملوخية.. أقصى أمنيات أطفال غزة في زمن الحرب (فيديو)

في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، يعيش الأطفال في ظروف قاسية مليئة بالتحديات، وتظهر رغباتهم البسيطة في الأطعمة التي يتمنون تناولها عندما تنتهي الحرب كنافذة على الأمل والحياة الطبيعية التي يتطلعون إلى العودة إليها.

الجزيرة مباشر سألت مجموعة من أطفال غزة عن الأطباق التي يتمنون تناولها بعد انتهاء الحرب، وتنوعت إجاباتهم التي تعكس مدى شوقهم لأطعمة كانوا يعتبرونها جزءًا من حياتهم اليومية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

الطفلة مرام الرقب، قالت إن أمنيتها أن تتناول “المحاشي” فور انتهاء الحرب التي جعلت من الكوسا والباذنجان أشياء باهظة الثمن على سكان القطاع.

وفي نفس السياق، تحدثت النازحة ديما معمر عن أكلتها المفضلة التي تشتهي تناولها بعد الحرب حيث أوضحت “الملوخية، كنت أحبها كتير وعندما تفكر في هذه الأكلة الآن فهي غير متوفرة وإن توفرت تكون ذات جودة سيئة”.

وأشارت أيضًا إلى أنه حتى مائدة الطعام ليست مبهجة كالسابق، فلديها أخ مسجون بينما باقي إخوتها يتعبون لجلب لقمة العيش إضافة إلى والدتها التي تبذل جهدًا كبيرًا في الطهي إبان الحرب.

أما الطفلة، سما محمد، فقالت “سأطهو بعد نهاية الحرب أكلة “المبخرة” التي لم أتمكن من عملها خلال الحرب بسبب انعدام الأمان وعدم توفر اللحوم والتوابل”.

من جهتها، ترغب الطفلة براء أبو ريدة، بأكل الدجاج المقلي عندما تنتهي الحرب لأنها افتقدته كثيرًا خلالها، وأضافت عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي حرمتهم من أبسط أنواع الأطعمة “عندما نذهب للسوق ونرى أشياء كرقائق البطاطس وأجنحة الدجاج فإننا نعجز عن شرائها”.

بدوره، تمنى الطفل محمود مازن، أن يأكل الشاورما وكل الأكلات التي يحبها بعد ما حرمتهم الحرب منها وأصبحوا يعتمدون على المعلبات والأطعمة البسيطة.

والأمر ذاته عند الطفل فرج الكفارنة الذي تحدث عن رغبته بتناول كل شيء، معبرًا عن حزنه عند رؤيته أطعمة في المحلات ولا يستطيع شرائها مثل اللحوم والأسماك والفواكه، واختتم حديثه مناشدًا العالم بأكمله لمساعدة أهل القطاع.