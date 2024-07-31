خليل الحية: الميدان سيحدد كيف سترد القسام على اغتيال هنية (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، إن الميدان سيحدد “كيف سترد كتائب القسام والأمة على اغتيال القائد هنية”، مؤكدا أن غياب قائد أو آخر لا يحرف بوصلة الحركة عن أي من أهدافها.

وأضاف الحية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيرانية طهران، أن الحركة وضعت مسارا واضحا بخصوص أهداف المفاوضات، وتابع “العدو بين خيارين، وقف الحرب في غزة أو إشعال الجبهات الأخرى والمنطقة بكاملها”.

وحذر الحية من أنه “إذا لم يتم قطع اليد التي أطلقت الصاروخ على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فسوف يتمادى العدو في أماكن أخرى”.

وأوضح “دماء القائد هنية رسالة واضحة هي أن خيارنا مع العدو هو المقاومة”. وأضاف “اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية هدفه إشعال المنطقة بالكامل”.

وأكد الحية أن “حماس وإيران لا تريدان حربا إقليمية لكن هناك جريمة يجب معاقبة مرتكبها”.

وصباح اليوم، أعلنت حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. وقالت، في بيان رسمي، إن الاغتيال جاء إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.