حزب الله يعلن رسميا استشهاد القيادي فؤاد شكر

أعلن “حزب الله” اللبناني في بيان رسمي الأربعاء، استشهاد القيادي الكبير فؤاد شكر، المعروف بالسيد محسن، “وذلك بعد مسيرة طويلة من العمل والنضال”.

ووصف البيان شكر بأنه “من الشخصيات البارزة في العمل الجهادي والمقاوم”.

وقال البيان إن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، سيتناول في حديثه الخميس خلال مسيرة تشييع شكر، موقف الحزب من هذه الحادثة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” إن جثة القائد العسكري في “حزب الله” شكر عُثر عليها وسط حطام نتيجة ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال (الحاج محسن)، الثلاثاء، في هجوم جوي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.