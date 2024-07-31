ليبرمان: القضاء على قادة حماس لم يضعف الحركة بل زاد من قوتها

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الخارجية والدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن محاولات القضاء على قادة حماس لم يضعف الحركة بل زاد من قوتها.

وأضاف ليبرمان في حديث على القناة 12 الإسرائيلية “هذه ليست المرة الأولى التي نقضي فيها على قادة حماس، وفي كل مرة تزداد الحركة قوة”.

وأعلنت حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن عملية الاغتيال، وقال للصحفيين: “لا نعلق على هذه التقارير”.