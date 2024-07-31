مسيرة حاشدة في إسطنبول تندد باغتيال إسماعيل هنية (فيديو)
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31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202411:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
انطلقت مساء الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، مسيرة حاشدة تنديدًا باغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا من مسجد محمد الفاتح وسط إسطنبول لافتات كتب عليها “أوقفوا العدوان على غزة”، و”لا تغضوا الطرف عن الإبادة الجماعية”.
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وانتهت المسيرة في ساحة بيازيد، وشارك فيها عدد كبير من الأتراك وكذلك المقيمين من الجاليات العربية والإسلامية على الأراضي التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب في اتصال هاتفي مع زوجة هنية وأبنائه، في وقت سابق اليوم، عن حزنه إزاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”.
وصباح اليوم، أعلنت (حماس) وإيران اغتيال هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
المصدر : الجزيرة مباشر