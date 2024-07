السودان.. مقتل 8 أطفال في الفاشر وطرفا الحرب يعلنان السيطرة على مناطق وسط احتدام القتال (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، السيطرة على جسر دوبا على نهر الدندر شرقي مدينة سنار بالضفة الشرقية للنيل الأزرق، في حين قال الدعم السريع، إنه أحكم السيطرة على اللواء 66 في المزموم بولاية سنار.

ونشر الجيش السوداني، مقطع فيديو لقواته، في الخطوط الأمامية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، التي يدور فيها قتال شرس مع الدعم السريع منذ أشهر.

ويوم الثلاثاء، قصف الجيش، عددا من مواقع قوات الدعم السريع، شرقي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في وقت شهدت فيه المدينة معارك بين الجانبين في شمالها وشرقها.

At least eight children, including an 18-month-old, were killed in a reported drone attack on a mosque in El Fasher, North Darfur, on Monday. Additionally, nine other children were injured. The mosque had been serving as a community kitchen, providing food to vulnerable children… pic.twitter.com/ZHnAtHYIYl

— Adele Khodr (@AdeleKhodr) July 3, 2024